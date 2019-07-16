В Минстрое сообщили, что более 8 тыс. человек переедут из аварийного жилья в 2019 году

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Более 8 тыс. россиян будут переселены из аварийного жилого фонда в 2019 году. Об этом на первом заседании ассамблеи региональных общественных советов в сферах строительства и ЖКХ сообщил во вторник замглавы Минстроя России Дмитрий Волков.

"До конца текущего года в новое жилье должны переехать свыше 8 тыс. граждан. Поэтому, от того, как справятся с поставленной задачей субъекты Российской Федерации в рамках первого этапа программы, напрямую зависит распределение бюджетного финансирования на реализацию второго этапа в 2020 году. На сегодняшний день у нас уже есть регионы, которые приступили к реализации программы досрочно. Так, например, ключи от новых квартир в рамках федеральной целевой программы получили первые 49 семей в Липецкой области", - сказал заместитель министра.

Он напомнил, что сокращение непригодного для проживания фонда входит в национальный проект "Жилье и городская среда" в качестве федерального проекта, его реализация рассчитана до 2024 года. Волков уточнил, что до конца 2020 года в новое жилье переедут около 64 тыс. россиян из 26 тыс. аварийных жилых помещений. Всего до конца действия национального проекта планируется расселить более 530 тыс. граждан из 9,54 млн квадратных метров аварийного жилья.

Объемы расселения и количество граждан могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период с 2019 по 2021 год включительно, указано в паспорте нацпроекта.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.