Минстрой завершил первый этап разработки стратегии развития стройотрасли России

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Первая редакция стратегии развития строительной отрасли РФ до 2030 года с приоритетами, целями и задачами сформирована, сообщила в среду пресс-служба Минстроя.

"На втором этапе мы приступаем к формированию текста стратегии и последующему его согласованию - как регламентного документа - с заинтересованными ведомствами и организациями", - цитирует пресс-служба замминистра строительства и ЖКХ Дмитрия Волкова.

Разработку документа планируют завершить к октябрю 2019 года. Стратегией занимаются проектные команды, в которые вошли представители профессионального и научного сообществ, институтов развития и подведомственных министерству организаций. Аналитический центр при правительстве РФ координирует разработку разделов стратегии и формирует сводный документ.

Ранее глава Минстроя РФ Владимир Якушев отмечал, что стратегия охватит сферы жилищного, инфраструктурного, промышленного строительства, сферы цифровизации, строительных материалов и техники. Также стратегия затронет сферу нормирования и регулирования, подготовки кадров. При этом в ее основу лягут механизмы, которые будут применяться для достижения целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда", предусматривающего доведение объемов ввода жилья к 2024 году до 120 млн кв. м в год и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.