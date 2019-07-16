В Астраханской области планируют ликвидировать почти 80% аварийного жилья к 2022 году

АСТРАХАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Власти Астраханской области рассчитывают к 2022 году ликвидировать почти 80% аварийного жилья. Новые квартиры получат около 3 тыс. граждан, сообщил во вторник временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Бабушкин в рамках межведомственного совещания по проблемам расселения аварийного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов.

"На данный момент нам требуется расселить более 56 тыс. кв. м аварийного жилья, из них более 12 тыс. выявлены после 1 января 2017 года. На уровне региона планируем решать проблему с опережением сроков, подписано соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ. К 2022 году будет переселено около 3 тыс. астраханцев, это порядка 44 тыс. кв. м (аварийного жилья)", - сказал Бабушкин.

В свою очередь заместитель генпрокурора России в ЮФО Андрей Кикоть заметил, что жилищный фонд области насчитывает 5,6 тыс. многоквартирных домов, из них 80% построены более 30 лет назад и имеют высокую степень износа. Более 90% этих домов нуждаются в капитальном ремонте, а 300 домов признаны аварийными и подлежат расселению. При этом до сих пор не расселены 26 многоквартирных аварийных домов, подлежащих расселению ещё три года назад.

"Только при предварительном изучении этого вопроса мы уже выявили десятки домов, не включенных в программу расселения аварийного фонда и сотни домов в программу капитального ремонта многоквартирных домов. Такая ситуация сложилась по ряду причин, основная - неправильная организация работы всей системы, связанной с расселением аварийного фонда и капремонта со стороны регионального министерства строительства и ЖКХ, фонда капитального ремонта и муниципалитетов, а также отсутствие надлежащего контроля", - добавил Кикоть.

По его словам, в Астраханской области новое жилье возводится медленно, причем часто новые квартиры хуже аварийных. Также в регионе низкие темпы капремонта домов и плохая собираемость взносов.

Врио губернатора области заверил, что возьмет под личный контроль ситуацию с переселением граждан из аварийного жилья и капитальным ремонтом. В ближайшее время будет проведена ревизия ветхого фонда области и усилен контроль за проведением работ по капремонту и по приему на баланс тех объектов, которые строятся для переселения граждан из аварийного жилья. Первые итоги работы планируется подвести в октябре этого года.