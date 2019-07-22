В Совфеде предложили досрочно гасить ипотеку военного в случае его гибели

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий полное досрочное погашение военной ипотеки за счет федерального бюджета в случае смерти или гибели военнослужащего, внесен в Госдуму. Об этом сообщила ТАСС в понедельник один из авторов инициативы, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.

Соавторами законопроекта выступили также глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, член этого же комитета Олег Цепкин, первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин и первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов.

"Законопроектом предусматривается досрочное полное погашение задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего единым платежом за счет единовременного начисления на именной накопительный счет участника в размере его задолженности по кредиту. Выплата средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения производится в этом случае за вычетом суммы единовременного начисления", - сказала Бокова.

По ее словам, как ожидается, закон будет иметь обратную силу - парламентарии планируют распространить его действие на тех, кто столкнулся с этой ситуацией еще до вступления в силу закона.

Законодатели уверены, что такой подход позволит повысить эффективность использования средств федерального бюджета, так как в конечном итоге меньше средств будет израсходовано на погашение процентов по займу, а также оперативно решить вопрос обеспечения жильем членов семьи погибшего военнослужащего и осуществить полное досрочное погашение кредита вне зависимости от завершения процессов оформления прав наследства и переоформления кредитного договора на наследников.

Обязательства по ипотеке

Бокова напомнила, что по действующему законодательству члены семьи участника накопительно-ипотечной системы, исключенного из списков личного состава воинской части в связи с гибелью или смертью, могут принять его обязательства по ипотеке, полученной для приобретения жилого помещения с использованием средств целевого жилищного займа. В этом случае Минобороны России продолжает погашение такого займа за счет средств федерального бюджета до даты полного исполнения обязательств по договору. При этом объем выплат на момент окончания действия договора в два-три раза превышает сумму задолженности по кредиту.

Парламентарий отметила, что в действующей системе правового регулирования при принятии наследства к наследнику переходят как имущественные права, так и обязанности наследодателя, в том числе обязательства по погашению ипотечного кредита.

"Наследники отвечают по долгам наследодателя солидарно в пределах принятого наследства. В этой связи при переоформлении договора ипотечного кредита на наследников требуется включение в договор в качестве созаемщиков всех наследников залогового имущества. Если хотя бы один из них не изъявляет желание принять на себя кредитные обязательства, другой член семьи не может переоформить, а уполномоченный орган не может продолжить погашение кредитных обязательств. Законопроект решает данную проблему", - сказала Бокова.