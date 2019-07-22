Эксперты сообщили о росте цен на жилье в Новой Москве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Цены на рынке первичного жилья Новой Москвы обновили семилетний максимум по итогам первого полугодия 2019 года. Об этом говорится в исследовании риелторской компании "Метриум".

"К концу I полугодия в новостройках Новой Москвы средняя стоимость квадратного метра достигла 120 тыс. рублей - впервые в истории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), которая началась семь лет назад. За первую половину года "квадрат" подорожал на 4%, за прошедший год - на 12%", - говорится в материалах компании.

Уточняется, что студии в Новой Москве в среднем сейчас обходятся в 3,9 млн рублей против 3,1 млн во втором квартале 2018 года (рост 25%). Однокомнатные квартиры подорожали с 4,5 млн до 5,4 млн рублей (21%). Двухкомнатные - с 6,2 млн до 7,1 млн рублей (15%). Трехкомнатные квартиры увеличились в цене с 8,8 млн до 9,4 млн рублей (15%).

Как рассказал ТАСС директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрий Цветов, спрос на новостройки в ТиНАО в первом полугодии увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, это обусловлено повышением "потребительской" ценности территории (строительство инфраструктуры, дорог, станций метро). "Мы отмечаем "миграцию" сюда жителей соседних округов Москвы и городов из разных частей Подмосковья, а также повторные покупки со стороны самих жителей Новой Москвы", - рассказал Цветов.

В "Метриум" считают, что в первом полугодии активность покупателей стимулировала сравнительно недорогая ипотека, а также реформа долевого строительства, которая, как ожидается, приведет к дальнейшему росту цен на строящееся жилье.

С 1 июля вступили в силу новые правила финансирования жилищного строительства. Российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.