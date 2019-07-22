Якушев: бюджетные организации в РФ задолжали за 10% поставленных в зимний период ресурсов

ЭЛИСТА /Республика Калмыкия/, 22 июля. /ТАСС/. Более 10% поставленных за отопительный сезон 2018-2019 годов ресурсов в России остаются неоплаченными. Об этом рассказал в понедельник министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в штабе по подготовке к осенне-зимнему периоду в Элисте.

"Отдельной проблемой остаются расчеты за коммунальные услуги бюджетных предприятий, финансируемых за счет средств муниципальных и региональных бюджетов. По факту прошедшего осенне-зимнего периода неоплаченными остаются более 10% поставленных ресурсов. Мы понимаем, что в данном случае от этого страдают ресурсоснабжающие организации", - сказал Якушев, попросив представителей регионов проинформировать о ходе погашения долгов.

По словам министра, сложности в начале отопительного сезона возникают из-за того, что управляющие и ресурсные компании не проводят качественную подготовку внутридомового оборудования многоквартирных жилых домов. Он подчеркнул, что, несмотря на наличие проблем, регионы, как правило, отчитываются о 100%-й готовности к отопительному сезону. "Очень часто оказывается так, что те графики по обеспечению топлива, которые [мы] предоставляем, очень далеки оказываются от реальной жизни", - рассказал министр.

Также Якушев отметил, что Минстрой рассматривает вариант перехода на новую модель рынка теплоснабжения с введением ценообразования по методу "альтернативной котельной".

Ранее сообщалось, что такой метод предполагает формирование тарифа на долгосрочный период (на 10 лет и более). Инвестор и местные власти просчитывают изначально затраты, необходимые вложения в инфраструктуру, после чего устанавливается верхнее значение тарифа, при этом фактическое может быть ниже.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщал, что около 20% объектов электроэнергетики оказались не готовы к прошедшему отопительному сезону из-за плохого технического состояния и высокого износа оборудования объектов ЖКХ, также был зафиксирован рост сбоев в сетях водоснабжения и водоотведения на 0,7% и 4,2% соответственно. Минстрой разрабатывает план мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры с износом более чем на 60%.