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Депутат Госдумы предложил выплачивать компенсации обманутым дольщикам-предпринимателям

По словам Николая Николаева, малый бизнес в новостройках требует защиты так же, как покупатели машино-мест и кладовок

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Обманутые дольщики-предприниматели, не дождавшиеся нежилых помещений в новостройках, должны получать компенсации. Такое мнение высказал во вторник председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Депутат напомнил, что законодательством предусмотрена защита и компенсации тем, кто купил нежилые помещения площадью до 7 кв. м (кладовки и машино-места).

"К нам поступает множество обращений по случаям, когда люди покупали в новостройках небольшие мастерские, магазинчики. Это явно больше 7 кв. м, чтобы им тоже могли компенсировать", - сказал Николаев.

По мнению депутата, малый бизнес в новостройках требует защиты так же, как покупатели машино-мест и кладовок. Он напомнил, что по новым проектам она есть - с 1 июля продажа нежилой недвижимости частным лицам должна осуществляться тоже только через договора долевого участия и только через счета эскроу.

С другой стороны, выплата компенсаций обманутым дольщикам-предпринимателям - вопрос приоритетов, ведь в стране более 200 тыс. семей обманутых дольщиков, нужно решать эту проблему, считает Николаев. "При этом мы не умоляем необходимость защиты малого бизнеса", - подчеркнул депутат.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

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Россия
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По мнению председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, законодателям также следует облегчить допуск на рынок застройщиков
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