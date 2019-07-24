Власти Ростовской области: введение эскроу-счетов затрудняет расселение ветхих домов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Использование счетов эскроу затрудняет переселение жителей Ростовской области из ветхого и аварийного жилья, так как ранее наиболее распространенным способом для этого было приобретение жилья путем долевого участия в строительстве. Об этом на заседании правительства Ростовской области сообщил министр строительства архитектуры и территориального развития региона Сергей Куц.

"Наиболее часто реализуемый в предыдущие годы способ переселения и приобретения жилья путем долевого участия в строительстве в настоящее время применяется слабо. В связи с введением проектного финансирования, предполагающего возможность использования средств по заключенным договорам только после введения дома в эксплуатацию, участие в программах и мероприятиях [для застройщиков] становится затруднительным", - рассказал он.

По словам Куца, ростовский Минстрой обратился в Фонд содействия реформированию ЖКХ с просьбой "инициировать исключение обязанности использования застройщиком счетов эскроу при заключении договоров долевого участия в строительстве фондов местного самоуправления". Фонд, в свою очередь, направил указанное обращение в Минстрой России, вопрос пока не решен, уточнил он.

"Одним из способов выхода из сложившейся ситуации может быть строительство органами местного самоуправления социального жилья для последующего предоставления переселяемым гражданам", - рассказал Куц. Однако, по его словам, сейчас такое строительство ведется только в Миллеровском районе Ростовской области.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру. Часть проектов будет достраиваться по старым правилам привлечения средств дольщиков. Эта возможность предоставляется проектам, соответствующим критериям строительной готовности и объема привлеченных средств граждан, утвержденным правительством РФ.