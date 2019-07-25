Власти Москвы вручили премии в области архитектуры и градостроительства

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Заммэра столицы Марат Хуснуллин вручил премии города Москвы в области архитектуры и градостроительства, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии награждения, которая прошла в четверг в столичной мэрии.

"Более 70 участников заявилось на конкурс, 20 проектов вошло в финал, и мы видим, что качество проектов только растет. Это говорит о том, что Москва - один из самых динамично развивающихся мегаполисов, растет во всех направлениях. То, что вы построили - памятники при жизни, я надеюсь, что это будет десятилетиями и столетиями украшать Москву", - сказал он.

На соискание второй в истории столицы премии в области архитектуры и градостроительства номинанты были выбраны из 73 проектов, получивших архитектурно-градостроительное решение Москомархитектуры в 2018 году. В состав жюри входили архитекторы, градостроители, общественные деятели, представителей СМИ. Так, в этом году, впервые в отдельную категорию были выделены проекты спортивного и культурно-просветительного назначения.

В номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования и медицины" победила компания "ТПО "Резерв", спроектировавшая больницу с родильным домом в Новой Москве; лучшим объектом жилого назначения стал проект многоэтажного жилого комплекса в центре Москвы архбюро Сергея Скуратова.

В номинации лучший объект спортивного и культурного назначения победил институт имени академика Полянского, спроектировавший спорткомплекс на северо-западе Москвы и ООО "ПТАМ Виссарионова" с проектом входной группы в зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная". Лучшим объектом многофункционального значения стал бизнес-центр на западе Москве архитектурного бюро "Ам-Ю-Эн-Кей Проджект".

Премия города Москвы в области архитектуры и градостроительства была учреждена в 2017 году и присуждается за разработку наиболее выразительных, оригинальных архитектурных проектов, реализация которых будет способствовать формированию комфортной городской среды в столице. Награждение лауреатов приурочено к празднованию Дня архитектора, которое ежегодно отмечается 1 июля.