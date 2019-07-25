Первые построенные по стандартам реновации дома появятся в Москве в конце 2020 года

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Первые дома, полностью построенные по стандартам программы реновации, появятся в Москве в конце 2020 года - начале 2021 года. Об этом журналистам сообщил в четверг заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Сегодня все дома по программе реновации проектируются по этим стандартам. И первые готовые дома, полностью спроектированные по этой программе, появятся в конце 2020 года - начале 2021 года", - сказал он.

В начале февраля власти Москвы впервые после утверждения в 2017 году программы реновации включили в нее еще один дом по решению суда: номер 14 по улице Амундсена в Северо-Восточном административном округе. Вхождение новых домов в программу не предусмотрено, однако в соответствии с постановлением столичного правительства "О программе реновации жилищного фонда в городе Москве", многоквартирные дома могут быть дополнительно включены в программу, если по результатам рассмотрения жалоб и обращений будет установлено, что указанные решения были приняты с соблюдением требований законодательства. Выход дома из программы предусмотрен по решению общего собрания собственников.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.