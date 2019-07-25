Омская область снизит в 4 раза аренду земли для застройщиков, решающих проблемы дольщиков

ОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Правительство Омской области установит льготный размер арендной платы за земельные участки для застройщиков, которые будут строить дома с жильем для обманутых дольщиков, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства имущественных отношений.

"В Омской области снизят арендную плату за землю для застройщиков, которые будут строить дома для участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. По общему правилу аренда определялась в размере 0,3% от кадастровой стоимости. Льготный размер аренды составит 0,075%", - сказали в Минимущества.

В регионе остается 28 домов с неисполненными обязательствами перед дольщиками, в реестре пострадавших участников долевого строительства числится 748 человек. Всего на завершение строительства проблемных домов необходимо около 4,8 млрд рублей. При этом стоимость активов - свободных квартир и офисов в этих домах - составляет 2,8 млрд рублей.

Для решения проблемы дольщиков регион готов безвозмездно подключать проблемные дома к сетям ресурсных организаций, устанавливать льготы для застройщиков, согласившихся на помощь в решении проблем дольщиков. В частности, в Омской области принят закон о предоставлении земельного участка в аренду без торгов инвестору, взявшемуся построить жилье с передачей части квартир дольщикам.