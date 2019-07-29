Власти Ставрополья направят около 500 млн рублей на капитализацию Фонда дольщиков

СТАВРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края направят около 500 млн рублей на капитализацию Фонда защиты прав обманутых дольщиков, который будет создан в 2019 году. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба губернатора края.

"В следующем году для капитализации регионального Фонда защиты прав обманутых дольщиков предполагается выделить около 500 млн рублей из краевого бюджета", - говорится в сообщении.

Вопрос создания фонда утвердили депутаты краевой думы в середине июля 2019 года. Планируется, что структура будет создана в этом же году, после проведения необходимых согласований. В регионе проведена предварительная оценка объектов незавершенного строительства, их восстановление будет идти на условиях софинансирования при поддержке федерального фонда.

По данным краевого управления по строительному и жилищному надзору, с 2013 года в регионе восстановлены права 3,2 тыс. человек обманутых дольщиков. На сегодняшний день в списке значатся порядка 1,8 тыс. граждан, 26 проблемных объектов.