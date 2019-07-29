В Севастополе выступают за выбор единого подрядчика для соцобъектов дороже 500 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев обратился к правительству РФ с просьбой назначать единого поставщика услуг при строительстве социальных объектов в Крыму, стоимость которых превышает 500 млн рублей. В настоящее время в регионе есть проблемы с недобросовестными поставщиками, сообщил он на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева о ходе реализации нацпроектов.

"Еще одна тема - это дефицит с крупными и качественными строительными организациями. На конкурсы выходят недобросовестные подрядчики, получают авансирование, потом "растворяются" <…> Я предлагаю проработать на системной основе такую возможность, чтобы решением правительства по социально значимым объектам, строительство которых ведется в рамках нацпроектов и ФЦП (федеральных целевых программ - прим. ТАСС) в Севастополе и Крыму, для объектов [стоимостью] хотя бы свыше 500 млн рублей, принимать решение по определению единых поставщиков", - сказал Развожаев.

Определение единого поставщика, по мнению врио губернатора, позволит более эффективно контролировать работы и даже добиваться экономии бюджетных средств. "Мы сейчас, чтобы вводить десятки объектов, становимся заложниками бесконечных процедур. В итоге несем финансовые, социальные и временные издержки. Менее 500 млн - могут заходить наши местные подрядчики", - добавил Развожаев.

Ранее в понедельник глава правительства отметил, что освоение выделенных средств на реализацию нацпроектов в Крыму осуществляется медленно, а "кассовое исполнение колеблется от 20 до 30%". Медведев призвал региональные власти работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и сроки.

Всего в Севастополе утверждены паспорта на 48 проектов для реализации в рамках нацпроектов. Общая сумма их финансирования на 2019 год составила 4 млрд рублей (3 млрд - средства федбюджета). Кроме того, в городе реализуется масштабная ФЦП, мероприятия которой в 2018 году были выполнены не полностью. В пресс-службе дирекции по управлению ФЦП сообщали, что исполнение программы в части, касающейся Севастополя, в 2018 году было на уровне около 61%. Депутаты заксобрания Севастополя и активисты партии "Единая Россия" ранее указывали, что необходим общественный контроль за реализацией ФЦП и предлагали правительству работать совместно.