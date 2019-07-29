Более 600 малоквартирных домов могут быть исключены из программы капремонта на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Свыше 600 домов с количеством квартир менее пяти могут выбыть из программы капитального ремонта многоквартирных домов в Ставропольском крае. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе краевого Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

В середине июля 2019 года краевые парламентарии утвердили законопроект об исключении из программы капремонта малоквартирных домов, закон вступил в силу 23 июля.

"Ожидается, что покинуть программу могут 614 "малоквартирок". Начисление взносов на капитальный ремонт прекратится сразу после проведения актуализации региональной программы капремонта, которая намечена на сентябрь этого года", - уточняется в сообщении.

Как пояснили ТАСС в министерстве, инициаторами нововведения стали сами жители малоквартирных домов. Большинство этих зданий можно отнести практически к частным домам, - общедомовое имущество в них незначительно, иногда общей является только крыша. Жильцам проще самим обслуживать здания, чем копить средства на ремонт и ожидать работ в общем порядке. Эту возможность им предоставили краевые парламентарии.

Кроме освобождения от уплаты текущих взносов, жители малоквартирных домов смогут вернуть уплаченные с начала 2015 года деньги. Исключение составят дома, где уже был проведен ремонт, - взносы вернут с вычетом потраченных на работы средств.

Как сообщалось, начиная с 2015 года на Ставрополье был проведен ремонт в 1,5 тыс. многоквартирных домах. В краевую программу капитального ремонта включены 9096 многоквартирных домов площадью 27,5 млн кв. метров.