Голландский архитектор спроектировал дом на территории ЗИЛ в Москве

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Голландский архитектор Михил Ридайк спроектировал дом № 10 жилого комплекса "Зиларт", который расположится на территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ. Дом построят между парком "Тюфелева роща", бульваром братьев Весниных и музейным центром "Эрмитаж-Москва", сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.

"Между парком "Тюфелева роща", бульваром братьев Весниных и музейным центром "Эрмитаж-Москва" будет сформировано единое общественное пространство. Связующим звеном станет дом № 10 жилого комплекса "Зиларт", который спроектировал голландский архитектор Михил Ридайк. Здание состоит из пяти соединенных друг с другом башен разного объема. Снаружи это крытая галерея с колоннадой, облицованная камнем, с витражным остеклением и с элементами из декоративных металлических решеток между колоннами. Внутри предусмотрены торговые площади магазинов, рестораны, кафе, бары, арендуемые помещения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что жилые башни нового дома будут облицованы объемными алюминиевыми панелями треугольной формы на каркасной основе. Все элементы алюминиевых панелей спроектированы таким образом, что на фасаде здания проявляется диагональный рисунок. Квартиры планируется остеклить энергоэффективными стеклопакетами с использованием мультифункционального стекла. Также на нижних этажах дома предусмотрен бассейн с прозрачной крышей, фитнес зал и подземный паркинг. Проект был согласован Москомархитектурой.

Застройка территории ЗИЛа - крупнейший в Европе проект реорганизации бывшей промышленной зоны (площадь около 400 га). В новом городском районе будет жилье, социальные и общественно-деловые объекты. Территорию благоустроят и озеленят. Работы затронут также набережные Москвы-реки, здесь уже развивается транспортная инфраструктура.

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