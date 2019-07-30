Два жилых дома сдали в эксплуатацию в Новой Москве

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Комитет государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор) выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двух многоэтажных жилых домов на 662 квартиры в Новой Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию двух многоэтажных жилых домов в Новой Москве. Объекты возведены в поселке Коммунарка, на ул. Александры Монаховой, д. 90, корп. 1 и 2 (корпуса 1.2/2 и 1.2/1) в поселении Сосенское. В корпусе 1.2/1 - 365 квартир, в корпусе 1.2/2 - 297 квартир. На первых нежилых этажах разместятся помещения общественного назначения. Для жильцов также оборудованы внеквартирные хозяйственные кладовые", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проект предполагает строительство нескольких жилых корпусов и объектов социальной инфраструктуры. Построен образовательный комплекс со школой на 1,1 тыс. учеников и детским садом на 150 мест. Завершается строительство второго детского садика на 305 малышей. Кроме того, введена в эксплуатацию детская поликлиника.