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Четыре дома ЖК "Новинки Smart City" в Нижегородской области достроят в 2019 году

На 2020 и 2021 годы запланирована достройка еще 21 дома

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июля. /ТАСС/. Строительство четырех домов жилого комплекса "Новинки Smart City" в Нижегородской области планируется завершить в 2019 году. В настоящее время проблемные дома достраиваются за средства федерального и областного бюджетов, сообщил журналистам во вторник глава региона Глеб Никитин в ходе выездного совещания на строительной площадке комплекса.

"В текущем году планируется завершить четыре дома, которые предыдущий застройщик - "Квартстрой Центр" - оставил в максимальной степени готовности. На 2020 и 2021 годы запланирована достройка еще 21 дома, в которые были вложены деньги обманутых дольщиков. Некоторые из этих домов сегодня находятся на этапе котлована", - сказал Никитин.

В ходе выездного совещания глава региона пообщался с представителями инициативной группы дольщиков. Он попросил их не ослаблять контроль и продолжать активное общение и с правительством области, и с представителями Фонда, и с подрядчиком, который ведет работы. В настоящее время на строительной площадке работают 225 человек и 37 единиц техники, планируется, что в середине августа к достройке домов будут привлечены около 500 человек.

"Во время визита в Нижегородскую область вице-премьер Виталий Мутко <...> посетил эту строительную площадку, и я хочу отметить его особую роль в возобновлении строительства. Начало работ по достройке ЖК "Новинки Smart City" имеет важное значение в поэтапном решении проблем всех обманутых дольщиков Нижегородской области", - отметил Никитин.

Ранее правительство утвердило дорожную карту по достройке проблемных домов в Нижегородской области. Согласно документу, планируется восстановить права более 5 тыс. дольщиков четырех жилых комплексов: "Окский берег", "Новинки Smart City", "Квартал Европейский" и "На Гончарова". Нижегородская область при поддержке Фонда защиты прав дольщиков сможет восстановить права граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщика.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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