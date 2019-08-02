В Забайкалье построили новую школу вместо разрушенной взрывами на складе боеприпасов

ЧИТА, 2 августа. /ТАСС/. Школу с пристроенным детским садом построили в селе Большая Тура Забайкальского края - прежнее здание было разрушено в 2014 году во время пожара и взрывов на складе боеприпасов. Об этом в пятницу журналистам сообщила Любовь Литвинова - помощник и.о. вице-премьера края Виктора Паздникова.

"Строительство школы в Большой Туре завершено. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", - сказала Литвинова.

Алексей Сидельников - глава Карымского района, на территории которого находится село, напомнил, что старая школа в Большой Туре была полностью разрушена. "Все эти годы мы возили детей из села на занятия в поселок Дарасун. Расстояние между населенными пунктами небольшое - около 15 км, но там по дороге очень неприятный хребет, и каждую зиму у меня душа была не на месте - скользко", - рассказал он ТАСС.

Строительство новой школы велось по государственной программе "Развитие образования". Стоимость работ составила 249,6 млн рублей. Карымскому району, на территории которого находится село, также выделили 27 млн рублей субсидии для приобретения необходимого оборудования.

"Объект включает не только здание учебного заведения на 156 мест, но и детский сад для 75 детей. Все отделочные работы в зданиях завершены, полностью оборудованы детские площадки, проведены работы по озеленению и благоустройству прилегающей территории. В школе предусмотрено все, что нужно для комфортного обучения - современные кабинеты, в том числе медицинский, спортивный зал и стадион", - отметил Паздников.

Пожар и взрывы на воинском складе

Взрывы на складе боеприпасов около населенных пунктов Большая Тура и Кадахта произошли 29 апреля 2014 года. Причиной стало распространение огня от степного и лесного пожаров. Было зафиксировано больше двух десятков взрывов.

Погибли 12 человек, 33 человека пострадали. Из опасной зоны эвакуировали свыше 2 тыс. жителей. В результате инцидента были повреждены почти 150 жилых домов, разрушены школа и детский сад.