Власти Астрахани назвали причины, мешающие расселению аварийного жилья

АСТРАХАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Астрахани рассчитывают до 2025 года ликвидировать более 29 тыс. кв. м аварийного жилья и расселить более 2 тыс. человек. При этом ограниченный бюджет города, наличие ветхих одноквартирных домов и судебные разбирательства с собственниками тормозят ликвидацию аварийного жилого фонда, сообщили ТАСС в администрации города.

Заместитель генпрокурора РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Андрей Кикоть 16 июля на совещании в Астрахани подверг критике работу по расселению граждан из аварийного жилья и капитальному ремонту многоквартирных домов. После его поездки в регион и проверки строительной сферы региона было возбуждено 43 уголовных дела в отношении чиновников и бизнесменов. 23 лицам избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, подписки о невыезде, запрете на совершение определенных действий. Основная доля аварийного жилья в регионе расположена в Астрахани.

"В рамках программы "Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда (признанного таковым до 1 января 2017 года) в 2019-2025 годах" планируется отселить более 2 тыс. человек с аварийной площади более 29 тыс. кв. м. В том числе в 2019 году - более 50 человек с не менее 0,2 тыс. кв. м", - сказали в администрации.

В ведомстве отметили, что при отселении собственники аварийных квартир бывают не согласны с выкупной ценой, отказываются заселяться в предложенные варианты, несвоевременно вступают в наследство, ведут длительные судебные разбирательства, а иногда местонахождения граждан просто неизвестно. Кроме того, переселение граждан из аварийного жилья требует больших затрат и возможностей бюджета города недостаточно, необходимо финансирование из консолидированного бюджета (федерального, областного и городского), подчеркнули в администрации.

"Также в соответствии с федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в программу не могут быть включены одноквартирные дома и дома, пострадавшие от пожара, и их расселение производится за счет средств городского бюджета. Таким образом, основной причиной, препятствующей скорейшей ликвидации аварийного жилого фонда, является невозможность отселения указанных домовладений с финансовой поддержкой Фонда содействия реформированию ЖКХ (он финансирует значительную часть программы по переселению граждан из аварийного жилья в регионе)", - добавили в администрации.

Сейчас в городе в реестре многоквартирных и жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, находятся 320 домов.