АКРА ожидает роста доли ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья до 75% к 2024 году

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Доля ипотечных кредитов, выданных на приобретение строящегося жилья, может достигнуть 75% от общего объема выдачи к 2024 году, говорится в отчете Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) "Развитие российского ипотечного рынка".

"Принимая во внимание заложенные в национальном проекте целевые показатели ипотечного рынка, можно заключить, что даже при приблизительных подсчетах доля кредитов, выданных на приобретение строящегося жилья, может достигнуть 75% от общего объема выдачи к 2024 году", - говорится в отчете.

В материале отмечается, что задачи, поставленные правительством и президентом РФ по обеспечению населения новым доступным жильем, потребуют значительных финансовых ресурсов, основным источником которых станут ипотечные кредиты. Согласно целям национального проекта "Жилье и городская среда", ежегодный объем строительства многоквартирных жилых домов, профинансированный за счет ипотечного кредитования, к 2024 году должен составить 53 млн кв. м в год.

Таким образом, необходимый объем ипотечного кредитования для финансирования строительства многоквартирных домов, по мнению аналитиков, вырастет с 1,9 трлн рублей в 2019 году до 4,7 трлн рублей в 2024 году.

Авторы отчета также полагают, что ставки по ипотечным кредитам для наиболее надежных заемщиков могут быть снижены с текущих показателей до 5-7% благодаря детальному анализу риск-профиля задолженности и селективному подходу кредитных организаций к выбору клиентов.

По оценкам АКРА, заемщики, входящие в группу наиболее надежных, на текущий момент занимают около 25-35% общего кредитного портфеля и экономия средств для заемщиков, в меньшей степени нуждающихся в механизмах государственной поддержки (государственных гарантиях), может составить сотни миллиардов рублей. "Большая часть этих денег представляет собой бюджетные ассигнования и средства институтов развития рынка, которые могут быть перенаправлены на финансирование заемщиков, <…>, таких как молодые семьи, военнослужащие и население зон ускоренного экономического развития", - говорится в исследовании.