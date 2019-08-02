Путин подписал закон о расширении ипотечного покрытия облигаций

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении прав требований, обеспеченных залогом прав по договорам участия в долевом строительстве, в ипотечное покрытие облигаций. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Для снижения рисков в отношении облигаций, в ипотечное покрытие которых будут включаться права требования дольщиков, документом устанавливается ряд требований. В частности, доля кредитов с залогом прав по договорам долевого участия в строительстве не может превышать 40% размера ипотечного покрытия, а отношение долга по кредиту к денежной оценке прав требования дольщика по договору - 80%.

Залогодателю также запрещается без согласия залогодержателя заменять предмет залога и отказываться в одностороннем порядке от исполнения договора участия в долевом строительстве или передавать права по нему другим лицам.

Также законом предусматривается, что облигации с ипотечным покрытием могут быть биржевыми облигациями. Биржа вправе присваивать идентификационные номера программам облигаций с ипотечным покрытием, а также всем выпускам облигаций, обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия, в том числе размещаемых путем закрытой подписки, если облигации хотя бы одного из таких выпусков размещаются путем открытой подписки и допускаются биржей к организованным торгам.

Закон вступает в силу со дня опубликования.