Российский союз строителей выступает за увеличение доли частного домостроения в нацпроекте

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Целевой показатель нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному вводу частных домов должен быть увеличен с 40 млн до 60-70 млн кв. м. Такое мнение выразил член правления Российского союза строителей Ефим Басин на церемонии награждения победителей всероссийских строительных конкурсов за 2018 год.

Согласно паспорту нацпроекта, в 2024 году в России должно быть введено 120 млн кв. м жилья, из них 80 млн кв. м - многоквартирные дома и 40 млн кв. м - частные.

"Принята программа "Жилье и городская среда". В плане индивидуального жилищного строительства там отводится только 40 млн кв. м, то есть одна треть. Мы считаем эту цифру заниженной, она должна быть увеличена до 50-60% (от всего объема ввода жилья в нацпроекте - ТАСС). Сейчас также готовится программа поддержки индивидуального жилстроительства, которая включает развитие ипотеки и упрощение предоставления земель, но там опять эти 40 миллионов. Цифра заниженная, будем бороться, чтобы она стала больше", - сказал Басин.

Как уточнил ТАСС член правления Российского союза строителей, вопрос об изменении долей индивидуального и индустриального жилья он намерен поднять на встрече вице-премьера Виталия Мутко с представителями деловых организаций 8 августа.

"Все опросы показывают, что не менее половины россиян хотят жить в частных домах. Столько многоквартирных домов нам, я считаю, не нужно. Но в любом случае нацпроекты - это новые возможности для строительных компаний", - отметил Басин.

О награждении

Российский союз строителей является крупнейшей отраслевой общественной организацией, он объединяет более 41 тыс. строительных компаний и предприятий стройиндустрии из всех регионов России. Всероссийский конкурс на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии проводится в 23-й раз, на проектную и изыскательскую организацию - в 25-й раз.

Всего победителями конкурсов стали 162 компании, среди строительных организаций абсолютное первенство получила компания "Грань" из Татарстана, среди предприятий стройиндустрии и промышленности стройматериалов - компания "Стройсервис" из Брянской области, среди проектных и изыскательских организаций - "Северсталь-Проект" из Вологодской области.

Согласно положению строительных конкурсов, при подведении итогов учитывается выполнение производственной программы, финансово-экономические результаты, социальные результаты и охрана труда, научно-технический уровень производства, качество строительства или выпускаемой продукции.