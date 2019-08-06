Более 20 тыс. человек расселят из аварийного жилья в Самаре до 2025 года

САМАРА, 6 августа. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек расселят из аварийного жилья в период с 2019 по 2025 годы в Самаре по национальному проекту "Жилье и городская среда". Планируется переселить жильцов из домов, признанных аварийными до 2017 года, сообщили в правительстве Самарской области.

"Разработана госпрограмма, в рамках которой за период с 2019 по 2025 годы планируется обеспечить жильем 21 170 человек и расселить 343 480 кв. м аварийного жилищного фонда", - сказала собеседница агентства.

На эти цели планируется потратить 14,4 млрд рублей, из которых 1,7 млрд рублей поступят из областного и местного бюджетов. Расселение осуществляется в соответствии с муниципальной программой "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара", реализуемой в рамках национального проекта.

При этом не все жильцы соглашаются переезжать из аварийных домов. "В Самаре значительная часть аварийного жилья сосредоточена в старом центре города. А квартиры для расселения предлагаются людям в более отдаленных районах. В итоге, далеко не все соглашаются переехать", - отметили в правительстве.

Кроме того, в ходе расселения выясняется, что по некоторым адресам владельцы жилплощади фактически не проживают, из-за чего приходится их разыскивать. Для решения возникающих при переселении сложностей, связанных с розыском граждан и судебными процессами с теми, кто отказывается переезжать в предоставляемое жилье, требуя лучших условий, в 2019 году направят более 100 млн рублей.