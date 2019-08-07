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Мутко: Фонд дольщиков докапитализирован на 2 млрд рублей

Решение принято в целях облегчения перехода отрасли на новую модель финансирования в жилищном строительстве, отметил вице-премьер

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства докапитализирован на 2 млрд рублей, чтобы стать поручителям перед банками для застройщиков, которые испытывают сложности с получением кредитов. Об этом в среду журналистам сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко во время рабочего визита в Ленинградскую область.

"Фонд защиты прав дольщиков получил докапитализацию для того, чтобы выступать поручителем перед банками по тем застройщикам, которые сегодня испытывают сложности в получении кредитов - 2 млрд рублей мы выделили, на 2 млрд рублей он может выступить поручителем. Если будут такие проекты в Ленобласти - будем решать", - сказал вице-премьер.

Он пояснил, что это решение принято в том числе чтобы облегчить переход строительной отрасли на новую модель финансирования в жилищном строительстве через счета эскроу.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства был создан в форме публично-правовой компании 20 октября 2017 года. Застройщики, привлекающие средства граждан, перечисляют по 1,2% стоимости договора участия в долевом строительстве. Средства могут быть использованы при банкротстве застройщика для завершения строительства объектов или для выплаты компенсаций в случае, если объект был застрахован фондом. Также по решению правительства фонд может осуществлять достройку объектов, по которым отчисления не производились.

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Мутко, Виталий ЛеонтьевичЛенинградская область
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