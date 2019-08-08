РНКБ предоставил первое в Крыму проектное финансирование с применением эскроу-счетов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), работающий в Крыму, подписал первый в республике и Севастополе кредитный договор по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов на сумму более 700 млн рублей с одним из крупнейших крымских застройщиков, сообщила в четверг пресс-служба банка.

"РНКБ Банк (ПАО) подписал первый в Республике Крым и городе Севастополе кредитный договор в рамках проектного финансирования с использованием эскроу-счетов на сумму более 700 млн рублей с одним из крупнейших крымских застройщиков ООО "Специализированный застройщик "Автотехника", - говорится в сообщении.

Средства предоставлены на 42 месяца на строительство жилого комплекса "Атмосфера" в Севастополе, который будет расположен в новом развивающемся районе города. Общая площадь застройки составляет более 23 тыс. кв. м с жилым фондом в 496 квартиры.

"Мы готовы обеспечивать финансирование строительных проектов с учетом новых требований законодательства, и рассчитываем, что предоставленные средства будут способствовать дальнейшему развитию бизнеса компании и строительной отрасли региона в целом", - приводятся в сообщении слова и. о. председателя правления РНКБ Алексея Щербакова.

РНКБ - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием. По всей территории Крыма открыто 200 отделений, установлено более 700 банкоматов, более 5,6 тыс. платежных терминалов и более 500 терминалов самообслуживания. РНКБ обслуживает более 1,4 млн физических лиц и около 40 тыс. корпоративных клиентов.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.