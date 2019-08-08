В Новой Москве за семь месяцев введено порядка 1,3 млн кв. м недвижимости

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Власти Москвы в январе-июле 2019 года ввели 1,3 млн кв. м недвижимости в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО), сообщила в четверг пресс-служба Департамента развития новых территорий города Москвы.

"Порядка 1,3 млн кв. м недвижимости, в том числе почти 700 тыс. "квадратов" жилья, ввели в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) за семь месяцев этого года. Кроме того, более 566 тыс. кв. м составили социальные и промышленные объекты", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.

В пресс-службе уточнили, что с июля 2012 года по декабрь 2018 года в ТиНАО сдано в эксплуатацию около 3,5 млн кв. м нежилой недвижимости. Еще 3,1 млн кв. метров коммерческих и социальных объектов будет введено в 2019-2021 годах.

Ранее Жидкин сообщал, что власти Москвы намерены ввести в 2019 году около 2 млн кв. м недвижимости, 1,7 млн кв. м из которых - жилая недвижимость.