Алиханов предложил изымать у нерадивых собственников объекты культурного наследия

КАЛИНИНГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил изымать архитектурные объекты культурного наследия у нерадивых собственников, которые не принимают мер по их сохранению.

"Я не очень понимаю, зачем мы отдаем это [объекты культурного наследия] в частные руки и потом дальше наблюдаем за разрушением. Забирайте обратно", - сказал губернатор в пятницу на оперативном совещании в правительстве области, выразив уверенность, что появятся инвесторы, которые готовы взять на себя достойное содержание таких сооружений.

Примером безответственного отношения собственника к объекту культурного наследия чиновники назвали дом в городе Советске, где в 1930 году родился известный немецкий актер Армин Мюллер-Шталь, а до 2010 года размещалось общежитие Калининградского областного колледжа культуры и искусств. Здание постройки начала XX века в последние годы пустует и разрушается. Четыре года назад оно было приобретено местным предпринимателем, но никакие работы в нем так и не были проведены.

На территории Калининградской области расположено 1658 объектов культурного наследия, в том числе около 200 - федерального значения. Официальный статус объектов культурного наследия в области имеют 400 жилых многоквартирных домов, построенных в начале XX века, что составляет до 4% подобных зданий в стране. Почти 300 памятников культуры в регионе являются военно-мемориальными объектами, связанными с военными конфликтами последних трех столетий.