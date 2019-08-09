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Власти Петербурга получили в собственность дачу Ахматовой в Комарово

Этот дом, а также несколько других исторических дач предоставят городскому Союзу писателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Несколько писательских дач, среди которых дом Анны Ахматовой в Комарово, перешли в собственность Петербурга. Об этом ТАСС в пятницу сообщил председатель комитета имущественных отношений (КИО) города Валерий Калугин.

"Мы перевели их к себе в собственность и предоставляем Союзу писателей Санкт-Петербурга", - отметил собеседник агентства, добавив, что это была совместная работа комитета и Росимущества.

Шесть исторических дач, арендуемых членами Союза писателей Санкт-Петербурга, находились в собственности государства под управлением Росимущества. При попытке Союза писателей восстановить ранее действовавшее право бессрочной аренды этих дач, сотрудники Росимущества сослались на принцип эффективного управления госсобственностью и приняли решение выставить имущество на торги. Ранее врио главы Петербурга Александр Беглов поручил КИО обратиться в Росимущество с предложением совместно решить спорный вопрос об использовании дачи Ахматовой.

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