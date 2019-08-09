Мутко: объем строящегося по старой схеме жилья сдерживает рост цен при переходе на эскроу

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Объем жилья, строящегося в настоящее время по старой модели, сдерживает рост цен на первичном рынке на фоне перехода застройщиков на проектное финансирование и эскроу-счета. Об этом в пятницу сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы исходим из того, что тот объем жилья, который сегодня у нас по старой модели строится, - а это до 60% и около 70 млн кв. м, и думаю, что до октября эта цифра подрастет, - что это является сдерживающим фактором, и такого скачка цен мы не видим", - сказал Мутко, отвечая на вопрос о возможном увеличении цен на жилье в связи с переходом застройщиков на эскроу-счета.

По его словам, принятые меры позволили избежать резкого роста цен на жилье на первичном рынке. При этом он отметил, что малые и средние застройщики могут столкнуться с ростом себестоимости строительства, поэтому правительство рассматривает меры их поддержки.

"Цена квадратного метра не будет расти, но себестоимость строительства, конечно, подрастет. И, может, это не произойдет у крупных застройщиков, но у мелких застройщиков маржинальность и доходность резко упадет. И это, конечно, нас немножко тревожит. И поэтому мы рассматриваем некие другие меры понижения этой себестоимости", - сказал вице-премьер. Он уточнил, что рассматривается возможность снижения налогового бремени для застройщиков, которые строят инфраструктуру за счет инвестиций, а также инвестирование в социальные объекты со стороны государства.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в России возводится 120,4 млн кв. м жилья. Как пояснил в эфире телеканала Мутко, порядка 40 млн кв. м жилья застройщики возводят за собственные средства или доводят степень готовности жилья до 1 октября 2019 года до 30%, чтобы иметь возможность строить без перехода на новую систему финансирования, с прямым привлечением средств дольщиков. По его словам, с использованием эскроу-счетов строится порядка 7 млн кв. м жилья. Порядка 4-4,5 млн кв. м находятся в зоне риска и не могут быть построены ни по одной из моделей.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам долевого участия, утвержденным правительством РФ.