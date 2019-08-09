В Общественной палате заявили, что нужно увеличить число домов в Карелии, подлежащих сносу

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 августа. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор призвал увеличить в Карелии количество домов, которые подлежат сносу по программе расселения аварийного жилья.

"Мы видим проблемы, связанные со сносом аварийного жилья. Количество, которое сегодня определено, нужно менять и увеличивать с тем, чтобы в дальнейшем были выделены средства на Республику Карелию больше, чем выделяет сегодня Фонд реформирования ЖКХ", - сказал Шпектор журналистам.

Он подчеркнул, что Общественная палата договорилась с Фондом содействия реформирования ЖКХ о пересмотре показателей программ ряда регионов. Для этого их представители должны отправить необходимую информацию в фонд.

Новый этап программы расселения аварийного жилья в Карелии предполагает переселение 9 тыс. человек, в то время как в нем нуждаются 28 тыс. жителей.

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин в апреле сообщил, что фонд будет искать дополнительные средства для того, чтобы предоставить новое жилье всем нуждающимся. Он отметил, что в целом по России в программу расселения не попали почти 400 тыс. человек.