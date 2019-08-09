В Ингушетии будут закрывать новые дома и соцобъекты, принятые с нарушениями

МАГАС, 9 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии будут закрывать недавно построенные соцобъекты, которые были сданы в эксплуатацию подрядчиком с нарушением строительных норм, сказал врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, слова которого цитирует пресс-служба главы региона.

"Сейчас необходимо провести ревизию по всем объектам, ежемесячно проводите проверки на каждом из 41 строящегося объекта и представляйте мне докладную записку. На каждом объекте, где есть нарушения строительных норм, составляйте акты, если они несут опасность, ставьте вопрос о прекращении строительства данных зданий и эксплуатации уже открытых объектов. Я не собираюсь подвергать риску жизни и здоровье людей, эта концепция у меня не изменится", - сказал Калиматов на совещании по вопросам строительства объектов в регионе.

В состав проверяющей комиссии войдут и представители региональных и федеральных структур. Также Калиматов поручил правительству республики решить проблему долгостроев в регионе. "Все недостроенные здания, которым по 10-20 лет, должны быть завершены, либо снесены. Ни один объект не должен стоять без назначения", - добавил врио главы региона.

Помимо этого, Калиматов отметил, что в Ингушетии, где частных домов больше чем многоквартирных, необходимо строить именно многоэтажные дома по соображениям экономии площади земли. "С нашей нехваткой земли надо строить многоквартирные дома, для этого в первую очередь необходимо продумать план строительства очистных сооружений, коммуникаций, энергию вырабатывать. Этот вопрос актуален не только для городов, но и в селе. Надо продумать план экономии нашей земли, прекратить ее хаотично застраивать", - сказал он.

По итогам совещания врио главы поручил до конца сентября составить список недобросовестных подрядчиков, чтобы призвать их к правовой ответственности. Также Калиматов будет лично проверять соцобъекты, которые сдают в эксплуатацию. "Это не недоработки, это преступление перед своим народом", - сказал он.

Ранее на сайте прокуратуры региона появилась информация о выявленных нарушениях при строительстве детского сада на 220 мест в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района республики, который был сдан в эксплуатацию в декабре 2018 года. В частности, в детском саду не были завершены внутренние отделочные работы, в коридорах и классах частично был не уложен ламинат, в помещениях не было всей необходимой мебели, а санузлы и ванные комнаты не оборудованы сантехникой.