Количество зарегистрированных границ между населенными пунктами России достигло 25,3%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Четверть границ между населенными пунктами РФ внесена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщила в понедельник пресс-служба Росреестра.

Правительству РФ и регионам поручено до 2021 года завершить работу по установлению границ регионов и населенных пунктов. Это делается, в частности, для того, чтобы наладить кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

"За январь-июнь 2019 года количество границ населенных пунктов, внесенных в ЕГРН, увеличилось на 4,1 тыс. единиц - до 39,4 тыс., что на 12% больше по сравнению с началом текущего года. Доля границ населенных пунктов, внесенных в ЕГРН, на отчетную дату выросла до 25,3%", - говорится в сообщении.

Наибольшую динамику прироста сведений по границам населенных пунктов, внесенных в ЕГРН, показали Еврейская автономная область - рост на 300%, Брянская область - 226%, Ярославская область - 177%, Калмыкия - 175%, Кемеровская область - 122%, Карачаево-Черкесия - 109%. "При этом полностью отсутствует информация о границах населенных пунктов, внесенных в ЕГРН, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Севастополя", - уточнили в пресс-службе.

Согласно законодательству, функции по установлению границ населенных пунктов возложены на органы местного самоуправления. Росреестр вносит в ЕГРН сведения о таких границах в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Сведения о границах должны облегчить постановку объектов недвижимости на кадастровый учет и регистрацию прав, увеличить инвестиционную привлекательность спорных территорий, способствовать пополнению налоговой базы субъектов, сокращению имущественных споров у правообладателей, а также вовлечению в оборот земель.