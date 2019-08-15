Срок давности в три года могут установить на изъятие жилья добросовестных покупателей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Срок давности сделки в три года при изъятии жилья предлагается установить в законопроекте о защите прав добросовестных приобретателей. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала замминистра экономического развития - руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

Соответствующий законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении в июле. Как сообщала пресс-служба Росреестра, документ предполагает запретить изымать жилье у добросовестного приобретателя по искам органов публичной власти. Действия законопроекта предлагается распространить в том числе на граждан, которые получили жилье безвозмездно, например, через наследство или дарение, говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.

"Нужно сказать, что добросовестный приобретатель в любом случае становится собственником и уже у него ничего нельзя истребовать по истечении определенного срока со дня внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости (предлагается установить срок три года). Это исключит ситуации, когда были допущены какие-то нарушения при приватизации 10-15 лет назад, но несмотря на давность владения, квартиру все-таки отнимают", - приводит "Российская газета" слова Абрамченко.

Абрамченко отметила, что ранее летом 2019 года вступил в силу закон о компенсациях за изъятые судом квартиры, приобретенные у мошенников.

"Нужен комплекс мер по защите добросовестных приобретателей. <...> Вторым шагом запланированы поправки в Гражданский кодекс, которые в принципе должны свести на нет такие ситуации. Законопроект уже принят в первом чтении. Подготовка ко второму чтению запланирована на осеннюю сессию 2019 года", также добавила она.

Кроме того, по ее мнению, добросовестным приобретателем нужно объявить того, кто полагался на запись в Едином государственном реестре недвижимости, и у кого не было никаких сомнений в законности совершения сделки по приобретению жилья.