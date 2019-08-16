В Уфе планируется построить межвузовский кампус для студентов, ученых и их семей

УФА, 16 августа. /ТАСС/. Межвузовский кампус планируется построить в Уфе для студентов, молодых ученых и их семей. Он объединит научный центр, технопарк и жилую зону, сообщил журналистам в пятницу генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан Раиль Сарбаев на республиканском совещании по образованию.

"Площадь кампуса составит порядка 124 тыс. кв. м, из которых 23 тыс. кв. м составит жилая зона, около 17 тыс. кв. м займут научно-исследовательские мощности. В кампусе смогут проживать 5,5 тыс. человек, это студенты, в том числе иностранные, молодые ученые и их семьи", - сказал он.

Финансирование проекта составит около 11 млрд рублей, 80% из этой суммы предполагается получить из федерального бюджета. Для строительства кампуса определено место на окраине Уфы в Демском районе. Потребуется решить вопрос инфраструктуры, в частности, рассматривается возможность соединить кампус с городом подвесным мостом через реку Белая, добавил Сарбаев.

Строительство планируется начать в 2021 году. По словам председателя совета ректоров вузов Башкирии Рамиля Бахтизина, потребность в жилых местах для студентов республики составляет порядка 5 тыс.