Курские власти за пять лет увеличат объемы строительства жилья в регионе в 1,5 раза

КУРСК, 17 августа. /ТАСС/. Администрация Курской области за пять лет реализации национального проекта "Жилье и городская среда" на 50% - до 894 тыс. кв. м в год - увеличит объемы жилищного строительства на территории региона, сообщил ТАСС в субботу председатель областного комитета строительства Роман Денисов.

"Ввод жилья на территории Курской области к 2024 году в рамках федерального проекта "Жилье" (входит в нацпроект "Жилье и городская среда") должен составить 894 тыс. кв. м, то есть с темпом роста в 1,5 раза. Достижение поставленной цели планируется за счет стимулирования предложения и спроса на рынке жилищного строительства", - сказал он.

Кроме того, как отметил глава комитета строительства региона, стимулировать рост предложений на рынке жилья Курской области планируется за счет модернизации самой строительной отрасли, снижения административной нагрузки на застройщиков, предоставления субсидий на софинансирование строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

"Спрос на рынке жилья планируется поддержать посредством предоставления мер государственной поддержки из бюджетов всех уровней на улучшение жилищных условий категориям граждан, определенным федеральным и областным законодательством", - добавил Денисов.

Так, к концу реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" планируется обеспечить жильем за счет областной программы льготного ипотечного кредитования свыше 1,1 тыс. семей в Курской области, чей совокупный доход не позволяет взять ипотечный кредит по обычной ставке. Снизить уровень процентной ставки по ипотечному кредиту с 10,56% до 7,9% власти рассчитывают за счет внедрения региональной программы льготного ипотечного кредитования отдельных категорий населения в рамках трехстороннего соглашения между администрацией Курской области, ДОМ.РФ и Курским областным ипотечным агентством.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.