Глава Минстроя назвал Челябинскую область самой проблемной в УФО по числу долгостроев

ТЮМЕНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Челябинская область является наиболее проблемной по количеству домов-долгостроев в Уральском федеральном округе (УФО). Об этом сообщил в субботу министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени по вопросам развития стройкомплекса страны и реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

"По количеству объектов с остановленным строительством наиболее проблемная - Челябинская область. Там мы видим серьезное напряжение. Есть определенные проблемы в Свердловской области, но власти активно с этим работают, решают эти вопросы. Будем надеяться, что со временем появится положительная динамика", - сказал министр.

Якушев напомнил, что у субъектов РФ есть возможность воспользоваться инструментом по достройке проблемных домов, где есть обманутые дольщики, пояснив, что речь идет о региональных фондах с таким же подходом, как на федеральном уровне.

По данным министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, в настоящее время в регионе насчитывается 56 проблемных объектов с 4,5 тыс. дольщиков. В ближайшие два года будет сдано и расселено 18 домов. Сообщалось, что для достройки проблемных объектов в Челябинской области будет создан региональный фонд.