Минстрой объяснил рост ввода жилья окончанием неопределенности на рынке

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Преодоление неопределенности на рынке недвижимости привело к росту ввода жилья. Такое мнение выразил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, его слова приводятся в сообщении пресс-службы в понедельник.

"Все понимают, что дальше делать и как делать, поэтому ввод пошел вверх", - отметил Якушев. Он добавил, что состояние неопределенности на рынке строительства жилья, вызванное строительной реформой, проходит.

Как ранее сообщал ТАСС, согласно статистике Росстата, строительство жилья в России в июле 2019 года увеличилось на 26,2% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, и достигло 6,2 млн кв. м. Всего в июле 2019 года построено 81,9 тыс. квартир, а в январе - июле - 480,3 тыс.

Также число введенных многоквартирных домов за семь месяцев увеличилось почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 17,7 млн кв. м. Индивидуальное жилищное строительство выросло на 6% и составило 18,6 млн кв. м, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя. По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, скоро будет разработан специальный ипотечный продукт под ИЖС, который сделает этот вид строительства доступнее и отразится на росте показателей ввода жилья.

С 1 июля 2019 года вступила в силу реформа строительной отрасли, российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.