В Татарстане по нацпроекту планируют построить свыше 17 млн кв. м жилья

КАЗАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Более 17 млн кв. м жилья планируется построить в Татарстане до 2024 года по федеральному проекту "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил во вторник журналистам министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Ирек Файзуллин.

"В связи с реализацией этих программ (нацпроект "Жилье и городская среда" - прим. ТАСС) в ближайшие годы нам нужно построить 17 млн 563 тыс. кв. м жилья, в том числе в 2019 году - 2 млн 425 тыс. На сегодня мы уже построили и ввели в эксплуатацию 1 млн 574 тыс. кв. м", - сказал он.

По данным министерства, на 2019 год план по вводу жилья по нацпроекту исполнен на 64,9%. По словам Файзуллина, федеральная программа "Жилье" в республике подкрепляется подпрограммой "Стимул", благодаря которой в этом году продолжается строительство межквартальных дорог в микрорайоне "Салават Купере", а также будут сданы две школы.

Финансирование нацпроекта "Жилье и городская среда" в Татарстане в 2019 году составит 5,66 млрд рублей, из них федеральным бюджетом будет выделено 2 млрд 395 млн рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей до 2024 года.