Семь дополнительных стартовых площадок для программы реновации определены в Москве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Столичное правительство утвердило семь новых площадок для строительства "стартовых" домов программы реновации жилья в четырех административных округах Москвы, общее количество площадок достигло 345, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Принято постановление правительства Москвы, утверждено семь новых площадок реновации. Общая площадь площадок составляет почти 93 тыс. кв. м. Площадки расположены в пяти районах четырех столичных округов - на востоке, юго-востоке, юге и юго-западе Москвы. Строительство позволит дополнительно переселить 19 домов или 3,4 тыс. человек из более 1,3 тыс. квартир площадью 59 тыс. кв. м", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе столичного стройкомплекса, новые площадки расположены на улицах Дубининской, Нагорной, Металлургов, а также на Самаркандском бульваре, Ферганском проезде и Волгоградском проспекте.

"Итого на сегодняшний день подобрано 345 площадок для строительства стартовых домов с учетом ранее подобранных. Общая площадь площадок составляет почти 5 млн кв. м", - добавил заммэра.

Программа реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более пяти тысяч домов - в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включены 5 тыс. 171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около миллиона москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, по программе реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.