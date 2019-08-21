Регионы получили более 10 млрд рублей на расселение аварийного жилья

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российским регионам перечислено более 10 млрд рублей на переселение граждан из аварийного жилья, сообщил в интервью "Российской газете" министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Он уточнил, что всего на реализацию первого этапа программы переселения в 2019-2020 годах в бюджете заложено 35,4 млрд рублей.

"Все регионы направили в Фонд ЖКХ заявки на получение финансовой поддержки, и они уже утверждены. Свыше 10 млрд рублей в субъекты РФ уже поступили. Остальные 70% направят, когда регионы предоставят реестры заключенных контрактов на приобретение квартир для расселения", - отметил министр.

Якушев добавил, что на первом этапе необходимо переселить около 64 тыс. человек из более чем 26 тыс. жилых помещений. По его словам, успех реализации первого этапа расселения будет влиять на дальнейшие объемы финансирования программы.

"Поэтому реализацию начали оперативно: некоторые регионы уже выполнили годовой план расселения. Более того, Фонд ЖКХ уже начал принимать заявки от субъектов РФ на получение финансирования для реализации следующих этапов программы - 2020-2021 и 2021-2022 годов", - сказал глава Минстроя.

О нацпроекте

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Как следует из документа, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья - 530,9 тыс. В паспорте нацпроекта говорится, что эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах.

Также в документе отмечено, что к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда. При этом планируется уточнение критериев признания домов аварийными и ввод понятия ветхих домов.

Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.