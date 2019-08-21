Власти Крыма намерены компенсировать аренду жилья учителям, приезжающим работать в регион

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Власти Крыма намерены выплачивать компенсацию на аренду жилья школьным учителям, которые переедут работать в регион на вакантные должности. Об этом сообщила в среду на заседании совета руководителей общеобразовательных организаций при Совмине республики первый замминистра образования, науки и молодежи Крыма Наталья Журба.

По данным Минобразования республики, в Крыму не хватает учителей математики, русского языка, начальных классов, физики и информатики. Сейчас этот дефицит покрывается за счет увеличения нагрузки на уже работающих учителей.

"Чтобы привлечь педагогов на вакантные должности, мы разработали на сегодняшний день проект нормативно-правового акта. Сейчас находится в разработке порядок возмещения компенсаций за наем жилья педагогам, которые придут на вакантные должности. Эта норма вступит [в силу] с 1 января 2020 года", - сказала Журба.

Сумма компенсации на одного человека, добавила она, не может превышать 30 тыс. рублей. В бюджете на 2020 году предполагается предусмотреть порядка 100 млн рублей на эти цели.