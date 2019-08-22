"Банк "ДОМ.РФ" увеличил прибыль почти в шесть раз на фоне роста кредитования стройотрасли

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Банка "ДОМ.РФ" увеличилась на 4,7 млрд рублей и составила 5,5 млрд рублей по итогам первого полугодия 2019 года. Такая информация опубликована в четверг в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности кредитной организации по МСФО.

Портфель ипотечных кредитов банка вырос с начала года на 48,4 млрд рублей и достиг 88,7 млрд рублей. По данным на 30 июня 2019 года, портфель кредитов клиентам "Банка "ДОМ.РФ" увеличился на 51,8% с начала года и составил почти 123 млрд рублей. Как поясняется в сообщении, динамику портфеля клиентских кредитов обеспечили рост объемов ипотечного кредитования физических лиц на 120,2%, или более чем на 48 млрд рублей, а также снижение других кредитов клиентам на 16% или почти на 6,5 млрд рублей "преимущественно в связи с сокращением портфеля коммерческого кредитования".

На 30 июня 2019 года собственные средства "Банка "ДОМ.РФ" достигли более 21,6 млрд рублей, увеличившись почти на 20,9 млрд рублей. Это связано с увеличением уставного капитала банка на 15 млрд рублей и прочего совокупного дохода почти в 6 млрд рублей.

"По итогам первого полугодия мы обеспечили уверенные финансовые результаты на фоне роста портфеля ипотечно-строительных активов, являющихся приоритетом для нас, как уполномоченного банка в сфере жилищного строительства. По состоянию на конец II квартала, их доля в кредитном портфеле достигла 75%, а прирост с начала года - более 20 процентных пунктов", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Банка "ДОМ.РФ" Артема Федорко.

"Банк "ДОМ.РФ" - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития "ДОМ.РФ" и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.