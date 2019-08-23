ГК "Кортрос" реализует первый проект с генподрядчиком из Китая в Екатеринбурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Кортрос" (входит в ТОП-15 девелоперов РФ) планирует реализовать свой первый проект с привлечением китайского генподрядчика - компании Complant - в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ГК "Кортрос" Станислав Киселев.

"Первый проект у нас - это генподряд в Екатеринбурге. Китайская компания Complant - с ними у нас соглашение о стратегическом партнерстве: мы понимаем, что на сегодняшний день, если смотреть на региональные проекты комплексного освоения, на масштабные проекты - нужен сильный партнер в области генподряда", - сказал он.

Киселев добавил, что китайская компания - подходящий партнер с учетом того, что она ведет строительство по всему миру. "Они продвинуты с точки зрения технологий строительства, они могут делать масштабные проекты, делают их ответственно, для них на сегодняшний день рынок России привлекателен, а нам нужен сильный партнер. <…> Мы надеемся, что это перерастет в новый формат сотрудничества, то есть по всему миру у них очень широкий спектр партнеров. Я думаю, что мы в этом смысле будем развивать сотрудничество по всем направлениям", - объяснил собеседник.

В феврале этого года китайская государственная строительная компания Complant и ГК "Кортрос" в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи подписали договор о сотрудничестве. Соглашение предусматривает создание совместной строительной компании, инвестиции со стороны азиатского партнера, а также использование китайских строительных материалов и технологий. Как отмечал тогда президент ГК "Кортрос" Вениамин Голубицкий, китайские партнеры специализируются на строительстве промышленных объектов, у них таких 1,5 тыс. по всему миру.

Группа компаний "Кортрос" занимает 14-е место в России по объемам текущего строительства и реализует проекты в четырех российских регионах. Общий объем текущего строительства составляет 829,1 тыс. кв. м на 1 августа 2019 года, по данным Единого реестра застройщиков.