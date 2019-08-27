РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области направят 4,8 млрд рублей на капитальный ремонт жилых домов до конца 2019 года, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Запланировано отремонтировать 1385 домов с заменой 387 лифтов на сумму 4,8 млрд рублей. Также в областном бюджете предусмотрено 676,9 млн рублей на замену в многоквартирных домах лифтового оборудования, мероприятия по укреплению оснований фундаментов, ремонту несущих конструкций и подъездов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2018 году в Ростовской области капитально отремонтировали 1027 домов, заменены 236 лифтов на общую сумму 3,6 млрд рублей. В результате улучшились условия проживания более чем 84 тыс. жителей региона.

Кроме того, в конце 2018 года власти Ростовской области зафиксировали размер минимального взноса на капремонт в многоквартирных домах на три года. Последний раз тариф менялся в 2016 году, тогда он составил 7 рублей 17 копеек за один квадратный метр. С 1 октября 2018 года минимальная сумма увеличилась на 2 рубля 75 копеек за квадратный метр.