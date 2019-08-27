Власти Ленобласти просят откорректировать показатели ввода жилья по нацпроекту в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области считают, что выполнить показатели ввода жилья, утвержденные для региона на 2019 год по нацпроекту, будет сложно для региона. Они просят откорректировать их. Об этом сообщил во вторник заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Москвин на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"Мы, со своей стороны, сказали, что на сегодняшний момент нам на сегодня сложно выполнить показатели, которые перед нами правительство поставило на этот год, - это 2,9 млн кв. метров. Мы попросили откорректировать. И, как сказал вчера на совещании министр строительства [и ЖКХ РФ Владимир Якушев - прим. ТАСС], эти показатели будут откорректированы, но не на весь период действия нацпроекта, а только на ближайшие 2 года", - отметил он.

Москвин добавил, что некоторые сложности с выполнением показателя возникли в связи с переходом застройщиков на проектное финансирование. С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на эскроу-счетах. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.