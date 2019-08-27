Эксперты: свободных офисов в Москве-Сити не хватит для переезда министерств

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Существующего объема свободных офисных площадей в Москве-Сити недостаточно для переезда 14 федеральных министерств. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные ТАСС.

Ранее во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщила о планах переезда еще 14 министерств в деловой квартал вслед за Минэкономразвития, Минпромторгом и Минкомсвязи. По данным издания, исключение составят Минобороны, МЧС, МВД, МИД и Росархив.

"Вакансия в ММДЦ "Москва-Сити" составляет 9,5%. (…) Всего в Сити сейчас свободно и предлагается в аренду 110 000 кв. м. В рамках самого Сити в настоящее время осталось мало площадок, которые могли бы удовлетворить спрос со стороны министерств и ведомств", - уточнила ТАСС руководитель департамента стратегического консалтинга Cushman & Wakefield Юлия Токарева.

Такую же оценку приводит директор департамента консалтинга и аналитики международной компании Knight Frank Ольга Широкова. "Требуемый для переезда министерств объем в любом случае не может быть аккумулирован из свободных на текущий момент офисов, министерствам придется рассматривать будущие проекты. При этом, несмотря на то, что время до переезда оттянется на период строительства офисного здания, все пожелания и требования министерств, в том числе технические, смогут быть учтены и реализованы еще на этапе строительства", - сказала Широкова ТАСС.

В Cushman & Wakefield ТАСС также пояснили, что и проектируемых офисов в границах делового квартала будет мало, поэтому министерствам в случае переезда придется рассматривать локации по соседству. "Офисы еще планируются на участках 15 (около 190 тыс. кв. м) и 20, а также совсем небольшой объем в составе МФК (порядка 30 тыс. кв. м) - на участке 1. Поэтому, возможно, что офисные здания, которые будут интересны министерствам, появятся уже в границах района "Большого Сити", - считает Токарева.

По оценке экспертов, переезд в Сити приведет к снижению эксплуатационных расходов федеральных министерств. По данным Cushman & Wakefield, суммарно они могут снизиться на 15% уже в первый год за счет консолидации арендуемых площадей, объединения эксплуатационных бюджетов в один, а также перехода на одного интегрированного провайдера услуг. Что касается будущего зданий, которые могут освободиться после переездов властных структур, то, по оценке Knight Frank, они "могут быть использованы как офисы в текущем состоянии или после ремонта, так и реализованы инвесторам для дальнейшей реконструкции".

О переезде министерств

Ранее правительство РФ согласовало переезд Минпромторга, Минкомсвязи, Минэкономразвития и некоторых подконтрольных им ведомств в здание многофункционального терминального комплекса "IQ квартал" в центре Москва-Сити. Это должно повысить эффективность их взаимодействия и помочь сэкономить на содержании, занимаемые ими сейчас здания вовлекут в рыночный оборот. В комплекс входят три башни разной этажности, объединенные на первом уровне общим стилобатом, попасть в который можно с улицы и из метро.