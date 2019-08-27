В Ростовской области благоустроят почти 190 объектов по нацпроекту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Почти 190 объектов благоустроят в Ростовской области в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году. Об этом журналистам во вторник сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона Валерий Былков.

"В Ростовской области в 2019 году благоустроят 189 объектов. Общий объем бюджетной поддержки составит 2,4 млрд рублей, из которых 1,6 млрд - средства федерального бюджета", - сказал Былков.

Он отметил, что в этом году также реализуют работы победителей Всероссийского федерального конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Первый конкурс состоялся в 2018 году. Победителями от Ростовской области стали два муниципальных образования - Азов и Семикаракорский район. "В итоге муниципалитеты получили дополнительно 125 млн рублей из федерального бюджета", - добавил Былков.

"Формирование комфортной городской среды" - один из четырех федеральных проектов нацпроекта "Жилье и городская среда". Главная цель проекта - сделать российские города комфортнее и удобнее. К концу 2024 года доля городов с благоприятной средой достигнет 60% - это в два с лишним раза больше, чем в 2019 году. Предполагается, что почти треть россиян будут участвовать в решении вопросов развития городской среды. Бюджет проекта составляет 287,8 млрд рублей.