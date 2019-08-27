Фонд защиты прав дольщиков создадут в Астраханской области до конца года

АСТРАХАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Региональный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства будет создан в Астраханской области до конца 2019 года. Это поможет привлечь федеральное финансирование для завершения строительства домов обманутых дольщиков, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе главы региона.

"В Астраханской области до 31 декабря 2019 года будет создан региональный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Решение принято по итогам договоренностей [врио губернатора области] Игоря Бабушкина с гендиректором публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" и "ДОМ. РФ" Александром Плутником", - отметили в пресс-службе.

В июле этого года представители обманутых дольщиков, которые ранее устраивали одиночные пикеты у администрации региона, встречались с врио губернатора. На встрече они сообщили, что ожидают завершения строительства своих домов более десяти лет. Бабушкин пообещал помочь в решении проблемы, отметив, что для завершения объектов долевого строительства в Астрахани необходимо около 1,3 млрд рублей.

В Астраханской области находится два многоквартирных дома, строительство которых велось за счет привлечения средств граждан и не завершено. Пострадавшими оказались 216 человек. На региональном уровне ранее предпринимались меры, чтобы привлечь строительные компании для достройки домов. Но это не дало положительных результатов, строительство многоэтажек так и не возобновили.

"Благодаря созданию регионального фонда, при привлечении средств федерального фонда и бюджета Астраханской области будет осуществлено финансирование завершения строительства домов обманутых дольщиков", - добавили в пресс-службе.

Врио губернатора, как отметили там, взял на личный контроль решение проблем обманутых дольщиков в регионе.