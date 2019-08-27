Региональная программа ипотеки для частных домов появится в Ленобласти до конца 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области приступили к разработке региональной программы по выдаче ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом ТАСС сообщил во вторник председатель комитета по строительству Ленинградской области Константин Панкратьев.

"У нас есть "ЛеноблАИЖК", который выдает ипотеку, мы сейчас стараемся разработать программу, которая позволит получать ипотеку именно для ИЖС. В течение этого года я думаю, что "скелет" мы уже построим, определимся с условиями, сроками, процентными ставками этих кредитов", - сказал Панкратьев.

Власти региона планируют стимулировать развитие ИЖС, что в том числе поможет достижению показателей национального проекта "Жилье и городская среда", установленных для региона (на 2019 год - 2,9 млн кв. м жилья). По данным заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаила Москвина, из общего объема введенного в 2018 году в регионе жилья (2,6 млн кв. м) на частное домостроение пришлось около 700 тыс. кв. м.

"Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования" (ЛеноблАИЖК) создано решением правительства Ленинградской области в 2005 году. На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области агентство реализует собственные ипотечные продукты и продукты банков-партнеров.

О проблеме ипотеки для частных домов

Основной проблемой в сфере ипотечного кредитования ИЖС является то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под частным домом в качестве залога. При этом ипотечное кредитование, по мнению Минстроя, станет существенным стимулом развития частного домостроительства, что в свою очередь может способствовать выполнению задачи нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному объему ввода жилья на уровне 120 млн кв. м с 2024 года. Разработать инструменты финансовой и правовой поддержки развития ИЖС ранее поручил вице-премьер РФ Виталий Мутко. В их число должен войти вопрос ипотечного кредитования на строительство частных домов.