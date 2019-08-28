Власти Москвы предложили Минфину ввести коэффициенты регионов для страхования жилья от ЧС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Власти Москвы направили в Министерство финансов РФ свои предложения в части совершенствования закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Так, власти столицы предлагают ввести региональные коэффициенты для баланса доступности программы в регионе и уровня страхового покрытия, сообщили ТАСС в среду пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Департамент городского имущества направил в адрес Министерства финансов РФ свои предложения в части экономических и методологических аспектов реализации региональных программ страхования. В частности, одно из основных предложений касалось разработки и включения в методику системы региональных коэффициентов, учитывающих особенности регионов, что должно привести к оптимальному соотношению доступности программы и уровня достаточного страхового покрытия", - говорится в сообщении.

В Москве подобная программа работает с 1996 года. За весь период ее работы было застраховано более 2,6 млн квартир, участниками стали более 50% семей.

"За все время действия городской программы страхования московским семьям произведено 200 тыс. страховых выплат, общий размер возмещения ущерба по которым составил около 3,7 млрд рублей, из них 1,1 млрд рублей составили выплаты из городского бюджета", - цитирует пресс-служба главу департамента Максима Гамана.

Детали московской программы

Городская система обеспечивает страховую защиту от наиболее распространенных рисков, включая пожар, взрыв по любой причине, стихии, а также от аварии систем отопления, водопровода, канализации и внутренних водостоков, и предлагает единые условия страхования для всех участников.

В ведомстве уточнили, что участие страховых компаний в московской программе проводится по итогам конкурсного отбора. При этом правительство города контролирует исполнение организациями обязательств по договорам страхования. При выплате страхового возмещения ответственность страховщика составляет 85%, ответственность города - 15%. Для удобства москвичи платят страховки вместе с коммунальными платежами.

"На сегодняшний день ставка страхового взноса для москвичей составляет 1,87 рублей за кв. м при уровне <...> покрытия 42 тыс. рублей. Такой <...> взнос может позволить себе большинство граждан, в том числе малоимущих. Для квартиры площадью 50 кв. м средний месячный взнос составит 93,5 рублей, или 1122 рублей в год, а страховое покрытие, то есть лимит выплат, составит 2,1 млн рублей", - уточнил Гаман.

О законе

Федеральный закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, согласно которому региональные власти на добровольной основе смогут разрабатывать свои программы по страхованию жилья, вступил в силу 4 августа 2019 года.

Предполагается, что в случае введения региональной программы в рамках закона способы компенсации ущерба от ЧС - из бюджета и от страховой компании - будут синхронизированы. Можно будет получить жилье (если у региона оно есть) либо денежную выплату. Плата за страховку может быть включена отдельной строчкой в квитанцию по оплате ЖКУ (как это работает в Москве), если такой способ оплаты будет предусмотрен региональной программой.

Региональная программа может покрывать риски гибели или повреждения жилья в результате официально объявленной ЧС и событий природного и бытового характера: пожар, залив, взрыв газа.

Закон разрабатывался для того, чтобы снять с государственного бюджета часть затрат на компенсацию населению ущерба от ЧС и переложить их на страховые компании. Сейчас уровень охвата страхованием жилых помещений в РФ очень низкий - в среднем 7,3%. С помощью закона страховщики рассчитывают довести его до 20%.